ЦБ отобрал лицензии у двух московских банков / ... за вывод активов и поддельную отчетность

Публикации за 21.04.17

Центробанк РФ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух московских банков – «Образование» и «Финарс Банк», сообщается на сайте регулятора. Ранее банк «Образование» приостановил работу по вкладам физлиц и операциям юрлиц из-за отсутствия наличных денег.

По данным ЦБ, проблемы у банка «Образование» возникли из-за использования «крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов, обусловленного кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности». Регулятор уличил руководство финансовой организации в выводе активов «с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков», а также предоставлении недостоверной финансовой отчетности. Чтобы скрыть острый дефицит ликвидности, банк искусственно ограничивал клиентов в праве распоряжения их денежными средствами. «С учетом этого в действиях руководителей кредитной организации усматриваются признаки ее преднамеренного банкротства», – отмечается в сообщении.

ЦБ направит в Следственный комитет России материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов). В банк назначена временная администрация.

Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 1 апреля 2017 года занимала 118 место в банковской системе страны.

Банк участвует в системе страхования вкладов, поэтому его вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, будут выплачены страховки в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика. Согласно сообщению Агентства по страхованию вкладов, выплаты начнутся не позднее 5 мая текущего года.

Также лицензии лишился «Финарс Банк», занимавший по величине активов 495 место в отечественной банковской системе. По данным ЦБ, «Финарс банк» был расчетным центром одной из платежных систем, но не относился к кредитным организациям, признанным регулятором значимыми на рынке платежных услуг. Отмечается, что деятельность банка «была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлась «теневая» продажа наличных денежных средств».

В кредитную организацию назначена временная администрация. Банк не является участником системы страхования вкладов, отмечает регулятор.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 20.04.17

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