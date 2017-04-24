Татарстанский банк «Спурт» приостановил все операции

Публикации за 24.04.17

Казанский банк «Спурт» приостановил все операции по счетам клиентов. Об этом сообщает RNS со ссылкой на колл-центр кредитной организации.

В минувшую пятницу, 21 апреля, банк приостановил расходные операции по банковским счетам клиентов физических и юридических лиц, но карты еще обслуживались. Представитель банка объяснил введение ограничений «техническими причинами», сообщив, что «в ближайшее время работа восстановится», передает РБК.

Сегодня в банке уточнили, что операции по картам также невозможны. «Никакие не производятся операции по счетам, даже с карты», – пояснил представитель кредитной организации. Он не смог предоставить информацию о сроках возобновления операций.

Банк «Спурт» ограничил выдачу вкладов 13 марта, через неделю, 20 марта режим ограничений был продлен. Председатель правления кредитной организации Евгения Даутова объяснила решение банка множеством обращений по снятию вкладов. Руководители банка также сообщали, что в результате «информационных вбросов» в банке наблюдается значительный отток денежных средств со счетов юридических и вкладов физических лиц.

Банк «Спурт» создан в 1992 году и ориентируется на работу с малым и средним бизнесом. По данным Центробанка, крупнейшим акционером банка «Спурт» с долей 28,25% является Европейский банк реконструкции и развития.

Казань, Наталья Петрова

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