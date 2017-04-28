ЦБ назначил временную администрацию в банке «Спурт» / И ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов

Публикации за 28.04.17

Центробанк России 28 апреля назначил временную администрацию в казанском банке «Спурт», сообщается на сайте регулятора.

Функции администрации по управлению кредитной организации сроком на 6 месяцев возложены на Агентство по страхованию вкладов. Причиной введения временной администрации является «неустойчивое финансовое положение» банка и «наличие угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков», отметили в ЦБ. Временная администрация займется обследованием финансового положения банка.

Также регулятор ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Спурт».

Банк России объяснил ухудшение финансового положения банка «значительным оттоком денежных средств клиентов юридических и физических лиц, спровоцированным, в том числе информационными атаками через социальные сети». На начальном этапе кредитной организации удавалось выполнять принятые на себя обязательства за счет реализации ликвидных активов, но в дальнейшем в связи «с участием банка в финансировании крупного инвестиционного проекта на предприятиях, подконтрольных руководителю банка», реализация активов была затруднена, пояснил ЦБ. По данным регулятора, объем финансирования проекта почти в три раза превышал величину его капитала. При этом банк «маскировал» этот факт, , используя «различные схемы с участием технических компаний».

Напомним, 13 марта банк «Спурт» ограничил выдачу вкладов, через неделю, 20 марта режим ограничений был продлен. Председатель правления кредитной организации Евгения Даутова объяснила решение банка множеством обращений по снятию вкладов. Руководители банка также сообщали, что в результате «информационных вбросов» в банке наблюдается значительный отток денежных средств со счетов юридических и вкладов физических лиц. 24 марта банк приостановил все операции по счетам клиентов. Также были закрыты три офиса кредитной организации в Татарстане и Марий Эл.

Банк «Спурт» создан в 1992 году и ориентируется на работу с малым и средним бизнесом. По данным Центробанка, крупнейшим акционером банка «Спурт» с долей 28,25% является Европейский банк реконструкции и развития.

Москва, Наталья Петрова

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