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Публикации за 11.05.17

Глава ЦИК Памфилова за год заработала более 30 млн рублей / Ее доход вырос в четыре раза

Глава ЦИК Памфилова за год заработала более 30 млн рублей Ее доход вырос в четыре раза

Доход председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой в 2016 году вырос по сравнению с предыдущим годом в четыре раза. Из декларации о доходах главы ЦИК, опубликованной на ведомства, ее доход за год составил 30,7 млн рублей.

В 2015 году, когда Памфилова занимала должность уполномоченного по правам человека, ее доход составлял 7,6 млн рублей, отмечает RNS. Отметим, что, согласно декларации за 2016 год, в собственности у председателя ЦИК находится земельный участок площадью более 2 тыс. квадратных метров, жилой дом (230,1 квадратного метра), квартира (1/4 доли, 86,2 квадратного метра), гараж (35,2 квадратного метра) и автомобиль Volkswagen Beetle.

Напомним, Элла Памфилова была избрана председателем Центризбиркома 28 марта 2016 года. С 18 марта 2014 года она занимала пост уполномоченного по правам человека.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.05.17

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