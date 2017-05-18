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Публикации за 18.05.17

Минфин: Резервный фонд полностью иссякнет в 2017 году

Минфин: Резервный фонд полностью иссякнет в 2017 году

Средства Резервного фонда будут полностью истрачены в 2017 году. Об этом в очередной раз заявил глава Минфина Антон Силуанов. После этого будут использоваться средства Фонда национального благосостояния.

«Мы начнем использовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), это в бюджете прописано», – отметил министр (цитата по РИА «Новости»).

В то же время, по его словам, предусмотрено восстановление средств Резервного фонда. Оно будет происходить в 2018 году, уточнил Силуанов. Он отметил, что Фонд будет пополнен 623 млрд рублей нефтегазовых доходов за текущий год.

На 1 мая, по данным Минфина, объем Резервного фонда составлял 931,25 млрд рублей, или 16,34 млрд долларов.

Накануне сообщалось, что Минфин в этом году собирается направить на покрытие дефицита бюджета 1,061 трлн рублей из Резервного фонда и 663,5 млрд рублей из ФНБ.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 18.05.17

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