ПФР сделает предвыборную «подачку» пенсионерам

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов заявил об увеличении размера пенсий до прожиточного минимума, уточнив, сколько средств федерального бюджета потребуется на эти цели. По его словам, на эти цели потребуется порядка 100 млрд рублей. Средства будут направлены в регионы – в 2017 году 99,7 млрд рублей разделят среди 69 субъектов.

Если говорить про всю страну, то пенсии в этом году вырастут на 4,5%, пишет «РГ». При плановой инфляции 3,7%, будет рост пенсий в реальном выражении, отметил Дроздов. В реальном выражении рост составит 600 рублей при средней пенсии по стране в 13,7 тыс. рублей.

Глава ПФР также рассказал, что по итогам 8 месяцев бюджет фонда растет на 7% по отношению к прошлому году, благодаря чему «выполняются все социальные обязательства и по пенсиям, и по пособиям». При этом, как пишет «МК», в бюджете ПФР на 2018 год прописано, что дефицит фонда составляет 105 млрд рублей. Между тем, дефицит федерального бюджета исчисляется в объеме 2% ВВП или 1,5 трлн рублей.

По словам директора Института глобализации и социальных движений Бориса Кагарлицкого, «повышение пенсий на 4,5% похоже на предвыборный подарок, причем не очень щедрый». «Он будет предъявлен на фоне того, что в течение последних лет положение пенсионеров ухудшалось, и их покупательская способность падала. Таким образом, речь идет лишь о компенсации того, что уровень пенсий не подтягивали до растущих цен во время кризиса. Кроме того, за этим «подарком» в будущем могут последовать, наоборот, лишения: если посмотреть на пенсионную программу правительства и планируемые реформы, то мы видим, что там ничего хорошего нет ни для действующих пенсионеров, ни для будущих, особенно для последних. Но повышение пенсионного возраста – это только полбеды, меняются еще и общие правила начисления пенсии, условия для получения трудовой пенсии, что создает определенные угрозы для получателей. Откуда возьмутся деньги при дефицитном бюджете? Точечно источники средств для таких подарков есть всегда: немножко меньше потратят на презентацию какой-нибудь программы, немножко меньше украдут, вот пенсионерам что-то и упадет, тем более, что речь идет о скромных суммах», – считает эксперт.

Москва, Иван Гридин

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