ЦБ понизил ключевую ставку на 0,5% и допустил ее дальнейшее снижение

Совет директоров Банка России ожидаемо снизил ключевую ставку с 9% до 8,5% годовых, говорится в сообщении регулятора.

При принятии решения Центробанк исходил из того, что инфляция находится вблизи 4%, а экономика продолжает расти. ЦБ также отметил, что увеличение ВВП во втором квартале превзошло прогнозные оценки. При этом регулятор указал, что инфляционные ожидания, снижение которых возобновилось на фоне падения цен на ряд товаров и услуг, «еще не закрепились на низком уровне». Отметим, что в августе овощи и фрукты подешевели на 15,5% при общем снижении цен на 0,5%. Инфляция по итогам августа опустилась до исторического минимума 3,3%. Инфляционные ожидания населения на год вперед рекордно снизились с 10,7% в июле до 9,5% в августе.

«Среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз. Для поддержания инфляции вблизи 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики», – подчеркнули в ЦБ.

Центробанк вместе с тем не исключил дальнейшее снижение ключевой ставки. «На горизонте ближайших двух кварталов Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки. Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет исходить из оценки рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции от цели, а также динамики потребительских цен и экономической активности относительно прогноза», – говорится в сообщении.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 27 октября 2017 года.

Ранее аналитики, опрошенные Bloomberg, и эксперты Sberbank CIB предсказывали снижение ключевой ставки до 8,5% в связи с замедлением темпов роста потребительских цен. О снижении ключевой ставки сообщала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Стоит отметить, что Банк России снизил ключевую ставку в четвертый раз за год: 24 марта ставка упала на 0,25 п.п. до 9,75%, 28 апреля – на 0,5 п.п., 16 июня – на 0,25 до 9%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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