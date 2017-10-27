ЦБ РФ вновь снизил ключевую ставку

Совет директоров Банка России сегодня, 27 октября, принял решение о снижении ключевой ставки на 25 б.п., до 8,25% годовых. Совет директоров регулятора также отмечает, что инфляция остается на уровне 4%. Отклонение инфляции вниз от прогноза связано главным образом с временными факторами.

По данным Центробанка, экономика продолжает расти, а инфляционные ожидания остаются повышенными. Их снижение остается неустойчивым и неравномерным. По оценке экспертов регулятора, среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз. С учетом этого Банк России постепенно продолжит переходить от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике.

Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет оценивать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели, а также динамику экономической активности относительно прогноза. Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Как сообщили в ЦБ РФ, по оценкам на 23 октября 2017 года, инфляция составила 2,7%. К концу года инфляция составит около 3% и в дальнейшем по мере исчерпания влияния временных факторов приблизится к 4%.

Отметим, что курс российской валюты после объявления очередного снижения ключевой ставки заметных колебаний не показал.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 декабря 2017 года.

Таким образом сегодняшнее снижение ключевой ставки стало пятым в текущем году. Предыдущее произошло в сентябре до 8,5%.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.10.17

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