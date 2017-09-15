Пятница, 15 сентября 2017, 18:51 мск

российское информационное агентство 18+

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Набиуллина подтвердила: ключевая ставка может опуститься до 6,5-7%

Набиуллина подтвердила: ключевая ставка может опуститься до 6,5-7%

Банк России рассчитывает снизить ключевую ставку до 6,5-7%, но произойдет это только в 2019 году. Об этом сообщила сегодня глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

«Мы подтверждаем нашу оценку, мы ее сохраняем, по уровню равновесной ставки в реальном выражении 2,5-3%, соответственно в номинальном выражении – 6,5-7%. Наша ставка будет оставаться выше нейтрального уровня, пока мы будем оценивать инфляционные ожидания как завышенные по отношению к нашей цели и, главное, не заякоренные», – сказала Набиуллина, слова которого цитирует «Прайм».

Глава ЦБ уточнила, что по мере того как инфляционные ожидания будут снижаться и будут меньше реагировать на временные факторы, регулятор сможет перейти к нейтральным ставкам.

«Опыт других стран показывает, что это может занимать разное время. По нашей оценке, это было два-три года. Скорее, 2019 год. Но еще раз, это никакие не обещания по тому, что наши ставки в этом году приблизятся, будут равны нейтральным ставкам. Это наши оценки того, когда мы сможем это сделать», – пояснила глава ЦБ.

В прошлом году Набиуллина впервые озвучила прогноз, согласно которому при устойчивой инфляции в 4% ключевая ставка Банка России может быть выше нее на 2,5-3 процентных пункта, то есть составлять 6,5-7%.

Ранее сегодня ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5% с 9% до 8,5% годовых.

Москва, Анастасия Смирнова

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