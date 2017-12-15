Неожиданно: ЦБ урезал ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта

Центробанк России снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта – с 8,25% до 7,75% годовых. Такое решение сегодня принял Совет директоров Банка России, сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ отметили, решение о снижении базисной ставки принято с учетом продления соглашения об ограничении нефтедобычи, которое снижает «проинфляционные риски на горизонте до года». «При этом среднесрочные проинфляционные риски преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз от цели», – указали в Банке России. В ЦБ пообещали продолжить постепенный переход от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике.

В Банке России также сообщил, что инфляция сейчас находится на уровне 2,5% и будет постепенно приближаться к 4% к концу 2018 года.

При этом регулятор допустил возможность некоторого снижения ключевой ставки в первом полугодии будущего года. Решение будет приниматься после оценки «баланса рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели, а также динамики экономической активности относительно прогноза».

Аналитики ожидали, что ЦБ снизит ставку на 0,25 процентных пункта, однако Банк России принял в итоге более радикальное решение.

Напомним, что в предыдущий раз Центробанк снизил ставку 27 октября – на 0,25 процентных пункта. Всего в этом году ключевая ставка урезалась регулятором 6 раз. На начало 2017 года она составляла 10%.

В середине сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина прогнозировала, базисная ставка может опуститься до 6,5-7% в 2019 году.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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