Клиентов разорившихся банков заставляют вернуть снятые перед крахом деньги

Клиенты проблемных банков, успевшие забрать деньги до отзыва лицензии, вынуждены их возвращать по решению суда. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало применять такую практику повсеместно под предлогом, что деньги были выведены незаконно, а вкладчики могли быть в сговоре с сотрудниками банков.

По данным газеты «Коммерсант», в рамках банкротства одной из кредитных организаций было подано 150 исков об оспаривании предбанкротных сделок, из них около 50 требований к физлицам. Также Союз пострадавших вкладчиков сообщил о подаче 400 исков по итогам отзыва лицензии другого банка.

Суды удовлетворяют требования АСВ, несмотря на то, что нет никаких оснований подозревать клиентов в недобросовестности. Зачастую поводом для постановления о возврате вкладчиками их же собственных средств становится факт наличия в банке картотеки неисполненных платежей на момент снятия денег. При этом граждане, закрывшие вклад, могли даже не знать о проблемах в банке и о существовании такой картотеки.

В АСВ уточнили, что возвращая вклад в банк клиент получит страховое возмещение в размере до 1,4 млн рублей, однако возврат остатка не гарантирован.

По словам юристов, если у гражданина нет денег, чтобы выполнить требования АСВ (некоторые иски были поданы через несколько месяцев после закрытия вкладов), его имущество могут описать или даже признать банкротом.

Сами банки выступили против подобной практики. Банкиры считают, что это порождает недоверие граждан к кредитным учреждениям и системе в целом. Опасаясь потерять свои деньги, население просто перестанет хранить средства во вкладах.

Ранее Верховный суд (ВС) признал право банков отказывать в выдаче средств с депозитов наличными клиентам, которых кредитные организации признают подозрительными. Эксперты считают, что такое решение может привести к злоупотреблениям со стороны банкиров.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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