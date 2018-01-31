Суд разрешил банкам отказывать клиентам в выдаче вкладов наличными

Верховный суд (ВС) признал право банков отказывать в выдаче средств с депозитов наличными клиентам, которых кредитные организации признают подозрительными. Эксперты считают, что такое решение может привести к злоупотреблениям со стороны банкиров.

Коллегия ВС рассматривала дело гражданина Сергея Будника, пишет «Коммерсант». В 2015 году мужчина перевел на счет в Сбербанке 56 млн рублей и захотел снять средства наличными на следующий день. Банк запросил документы, подтверждающие законность происхождения денег, однако бумаги, предоставленные клиентом, не удовлетворили Сбербанк. Не имея возможности забрать денежные средства, Будник открыл несколько срочных вкладов, а по окончании срока попытался получить средства наличными, но вновь получил отказ. Тогда гражданин обратился в суд. Сбербанк в свою очередь сообщил, что у клиента не было ограничений по распоряжению деньгами безналичным путем. Суды всех инстанций встали на сторону банка.

Эксперты считают, что решение ВС станет поводом для недобросовестного поведения кредитных организаций в отношении клиентов. Банки могут отказывать в выдаче наличных средств под надуманными предлогами, чтобы уменьшить недостаток ликвидности, а также заставить клиента перевести деньги на счет в другом учреждении, заплатив комиссию за операцию.

Одни лишь подозрения банка не должны быть определяющим фактором в выдаче наличных, говорят юристы. Если у службы безопасности есть какие-то сомнения, она должна обратиться в правоохранительные или налоговые органы, которые уже решат, как поступить с сомнительным вкладом.

У тех вкладчиков, чьи средства зависли в банке, есть еще один вариант – полное прекращение отношений с кредитной организацией. Впрочем, по словам аналитиков, получив деньги таким образом, клиент рискует попасть в черный список, и тогда и другие банки могут отказать ему в предоставлении финансовых услуг.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.01.18

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