Минимальная инфляция заставила ЦБ вновь понизить ключевую ставку

Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 7,5%. Такое решение было принято в пятницу, 9 февраля, на заседании совета директоров, говорится в сообщении регулятора.

На пересмотр ключевой ставки со стороны ЦБ повлияли низкая инфляция в стране и, соответственно, снижение инфляционных ожиданий. «Замедление инфляции способствовало снижению инфляционных ожиданий, которое, однако, остается неустойчивым и неравномерным. При этом необходимо не только дальнейшее снижение инфляционных ожиданий, но и уменьшение их чувствительности к изменениям ценовой конъюнктуры», – говорится в сообщении Центробанка. При этом, указал регулятор, «баланс экономических и инфляционных рисков несколько сместился в сторону рисков для экономики». Кроме того, добавили в ЦБ, «усилилась неопределенность в отношении конъюнктуры глобальных финансовых рынков». «В этих условиях Банк России продолжит снижение ключевой ставки», – говорится в сообщении регулятора. В ЦБ допустили «завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году».

При этом Банк России отметил, что риски отклонения годовой инфляции в РФ вверх от 4% в 2019-2020 годах по-прежнему преобладают над рисками отклонения вниз, что сигнализирует о необходимости осторожности в вопросе дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Напомним, что на прошлой неделе глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в связи с ослаблением девальвационных рисков Банк России не исключает более быстрого перехода к нейтральной денежно-кредитной политике, чем планировал ранее. В то же время она не исключила паузы в снижении ставки. Центробанк планирует в течение одного-двух лет довести ставку до уровня в 6-7% при инфляции около 4%.

В 2017 году ЦБ снижал ключевую ставку шесть раз, суммарно на 2,25 процентного пункта. На последнем в прошлом году заседании, 15 декабря, совет директоров Банка России снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта – до 7,75%, чем удивил аналитиков и участников рынка. Набиуллина тогда объяснила данное решение тем, что регулятор стал более позитивно смотреть на ситуацию в экономике в 2018 году на фоне снижения рисков усиления инфляции в связи с продлением соглашений об ограничении добычи нефти.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция останется ниже 4% в текущем году и будет находиться вблизи этого уровня в 2019 году. Напомним, в январе 2018 года инфляция в России впервые опустилась до 2,2% в годовом выражении, обогнав прогнозы МЭР и ЦБ. По данным Росстата, инфляция в России по итогам 2017 года составила 2,5%.

Отметим, что ключевая ставка влияет на процентные ставки банковского кредитования. Нынешнее решение ЦБ будет способствовать дальнейшему снижению процентных ставок не только по кредитам предприятиям и физлицам, но и депозитам, а также сдерживанию укрепления рубля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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