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Пятница, 16 марта 2018, 15:48 мск

Финансы

ЦБ готовится снизить ключевую ставку

Департамент денежно-кредитной политики Центробанка России выступил с рекомендацией снизить ключевую ставку. Сделать это предложено на заседании совета директоров ЦБ 23 марта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя подразделения Игоря Дмитриева.

По словам представителя регулятора, вопрос, насколько снизится ставка, будет обсуждаться на совете директоров. Дмитриев отметил, что рынок настроен на снижение ставки.

Напомним, последняя корректировка ключевой ставки произошло 9 февраля: тогда ЦБ понизил ее с 7,75% годовых до 7,5% и допустил завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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