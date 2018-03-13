Правительство обсуждает повышение НДС, заявил глава Минфина РФ

Правительство России обсуждает налоговый маневр в виде снижения страховых взносов в обмен на рост НДС. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая с лекцией в Томском государственном университете.

Министр финансов, отвечая на вопрос студентки о том, воплотится ли в жизнь идея налогового маневра в варианте 21/21 или 22/22 (речь идет о снижении страховых взносов с 30% и повышении НДС с 18% до указанного уровня), отметил, что этот вопрос рассматривается, передает finanz.ru.

Напомним, в феврале глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин сообщил, что кабмин вернулся к обсуждению налогового маневра в схеме 21/21, однако против новшества выступает Минфин, поскольку в этой конфигурации могут быть бюджетные потери.

Как сообщал «Новый День», в конце 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил кабмину подготовить до конца 2017 года предложения по налоговой реформе, как части плана реформ для ускорения экономического роста в 2018-2024 годах. В марте прошлого года Силуанов предложил ради оздоровления отечественного бизнеса снизить совокупные страховые взносы и перенести налоговую нагрузку на НДС, установив обе эти ставки на уровне 22%. Эксперты тогда отметили, что маневр, хоть и позволит увеличить доходы бюджета, в первую очередь ударит по малоимущим гражданам и не позволит запустить экономический рост в стране. Глава Минфина при этом заявлял, что инициатива ведомства не нашла поддержки у Минтруда. По словам Силуанова, окончательные решения по налоговым инициативам, в том числе налоговому маневру, должны быть приняты весной 2018 года, а соответствующие законы – до октября текущего года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.03.18

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