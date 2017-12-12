Члены правительства оставили налоговый маневр своим преемникам

Российское правительство не решилось запустить налоговую реформу в преддверии президентских выборов 2018 года, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на копию правительственного доклада на имя главы государства Владимира Путина об итогах обсуждения налоговой реформы, которое запустил сам Путин год назад. Тогда он поручил правительству наметить контуры налоговой системы на следующий электоральный цикл и принять все необходимые законы в 2018 году.

В докладе, подготовленном для правительства, Минфин предлагал два налоговых маневра – для нефтяников (обнулить экспортную пошлину при повышении НДПИ) и для всей экономики (снизить страховые взносы в обмен на рост НДС). Кабмин предложил остановиться лишь на изменениях налогоблажения в сырьевом секторе.

Собеседники издания отметили, что у чиновников нет понимания, кто войдет в состав следующего правительства, поэтому не готов брать на себя ответственность за радикальные преобразования. Этим и было вызвано решение отложить запуск реформы, которая может повлечь за собой множество проблем, пишет газета. По задумке авторов поправок в налоговое законодательство, в случае принятия, налоговый маневр мог способствовать выходу бизнеса из тени, что повлекло бы за собой росту доходной части бюджета в 2019-2020 годах на 450 млрд рублей, пишет издание со ссылкой на одного из собеседников.

По словам представителя одного из крупных ритейлеров, реформы оказались бы болезненными для торговли, так как заложить повышение НДС в цены на продукты и товары на фоне снижения реальных доходов при падающих доходах населения сложно, а основной удар от реформы пришелся бы на беднейшие слои населения. Эксперты полагают, что дискуссия о налоговом маневре продолжится после утверждения нового состава промышленности после президентских выборов.

В конце 2016 года Владимир Путин поручил подготовить до конца 2017 года предложения по налоговой реформе, как части плана реформ для ускорения экономического роста в 2018-2024 годах. В марте 2017 года министр финансов Антон Силуанов предложил провести налоговый маневр – снизить совокупные страховые взносы и перенести налоговую нагрузку на НДС, установив обе эти ставки на уровне 22%. Эксперты тогда отметили, что маневр, хоть и позволить увеличить доходы бюджета, в первую очередь ударит по малоимущим гражданам и не позволит запустить экономический рост в стране.

Так, по словам директора НИСП ВШЭ Лилии Овчаровой, без инвестиций в человеческий капитал Россия из стран со средним уровнем доходов вернется в категорию стран с низким уровнем, но финансировать их за счет населения нельзя. С 2013 года реальные доходы населения сократились на 11%, подсчитывало Fitch. По оценкам Всемирного банка, доля экономически уязвимого населения с 2014 года выросла с 33,5% почти до 40% в 2016 году, а защищенного, напротив, сократилась на 10% до 46,3%. В июне – сентябре 2017 года даже на продуктах экономили более 70% семей, следует из опроса ВШЭ.

Москва, Иван Гридин

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