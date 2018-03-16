Вспомнили про угрозы и санкции: Россия снизила финансовую поддержку США

Россия на фоне продолжающегося обострения отношений с Вашингтоном в январе 2018 года изменила политику в отношении инвестирования своих резервов в США после того, как в прошлом году рекордно нарастила «инвестиции» в гособлигации США (US Treasuries). По данным американского минфина, в первом месяце текущего года Москва сократила вложения в долговые бумаги Штатов почти на $6 млрд – с 102,2 млрд долларов в декабре 2017 года до 96,9 млрд. долларов в январе. С учетом этого Россия опустилась с 15 на 16 строчку в рейтинге крупнейших держателей гособлигаций США.

На первом месте остался Китай, вложивший в US Treasuries 1,168 трлн долларов. На втором месте – Япония с 1,065 трлн долларов. Третья позиция у Ирландии с 327 млрд долларов.

Общий объем вложений нерезидентов в американский госдолг на конец января сократился на 24 млрд долларов до 6,26 трлн долларов, из которых 3,997 трлн долларов принадлежали правительствам или центробанкам разных стран.

Как сообщал «Новый День», в прошлом году Россия нарастила вложения резервов страны в гособлигации США на 18,7% по сравнению с 2016 годом. На действия финансовых властей РФ не повлияли ни решение Вашингтона о расширении секторальных санкций против России, ни ожидаемая публикация «кремлевского доклада», ни многочисленные обвинения в адрес Москвы о «вмешательстве» в президентские выборы и в причастности к хакерским атакам, ни угрозы дальнейшего ужесточения ограничительных мер.

При этом самый большой объем российских «инвестиций» в американские ценные бумаги был зафиксирован в мае прошлого года – 108,7 млрд долларов. Примечательно, что значительный рост вложений Москвы в американские казначейские ценные бумаги зарегистрирован в марте 2017 года, после инаугурации нового президента Дональда Трампа, заявлявшего в ходе предвыборной кампании о желании улучшить отношения с РФ, – с 86,3 миллиарда долларов в феврале до 99,8 миллиарда долларов в начале весны. В декабре прошлого года Россия снизила вложения в госдолг США по сравнению с ноябрем на 3,5 млрд долларов – со 105,7 млрд до 102,2 млрд.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.03.18

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