Налоговики не получат доступ к счетам всех россиян: Минфин против

Минфин России не собирается расширять полномочия Федеральной налоговой службы в части сбора налогов с физических лиц. Об этом заявил журналистам замминистра финансов Илья Трунин, комментируя сообщения СМИ о желании налоговиков получать сведения о банковских счетах всех физлиц вне налоговых проверок.

Чиновник отметил, что действующее законодательство предоставляет налоговым органам достаточно широкие полномочия для сбора налогов с физлиц, в том числе – право запрашивать информацию о средствах налогоплательщиков у третьих лиц. Поэтому «каких-то особых дополнительных силовых полномочий ФНС, с нашей точки зрения, не требуется», – подчеркнул Трунин (цитата по РИА «Новости»).

Ранее сегодня газета «Коммерсантъ» сообщила, что ФНС хочет получать данные о банковских счетах физлиц помимо рамок налоговых проверок с целью выявления и пресечения незаконного предпринимательства. Эксперты указывают, что в случае одобрения подобные изменения дадут налоговикам возможность отслеживать счета физлиц и доначислять налоги при выявлении незадекларированных доходов. Согласно действующему законодательству, информацию о счетах ФНС может получать лишь в ходе налоговых проверок. В 2017 году под проверки попали 20 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, а также 774 физических лица.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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