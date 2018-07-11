Налоговики хотят получать данные о счетах всех физлиц

Федеральная налоговая служба (ФНС) России направила в Минфин предложение предоставить ей право запрашивать у банков информацию о счетах физлиц вне налоговых проверок. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замглавы ФНС Даниила Егорова в ответ на запрос частного лица.

Из ответа следует, что данные о счетах физлиц налоговая служба хочет получать для «совершенствования работы по выявлению и пресечению незаконной предпринимательской деятельности», для чего необходимо скорректировать Налоговый кодекс. В ФНС заявили, что письмо «является ответом по обращению конкретного налогоплательщика, исходя из заданных им вопросов, и не может быть применено в иных ситуациях». В министерстве финансов получение письма подтвердили.

Эксперты отмечают, что в случае одобрения подобные изменения дадут налоговикам возможность отслеживать счета физлиц и доначислять налоги при выявлении незадекларированных доходов. По действующему законодательству, информацию о счетах ФНС может получать лишь в ходе налоговых проверок. В 2017 году под проверки попали 20 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, а также 774 физических лица.

По мнению управляющего партнера АКФ «Ком-Юнити» Павел Самсонов, налоговые органы смогут загрузить информацию о физических лицах в программу АСК НДС-3 и выявить тех, кто занимается незаконным предпринимательством. «В АСК НДС-3 уже загружаются сведения из загсов, что позволит из общей выборки исключить переводы между близкими родственниками», – сказал он.

Ранее ФНС опровергла информацию о том, что начала начислять НДФЛ на переводы между банковскими картами, если эти деньги – не плата за товары или услуги.

Между тем объем безналичных платежей, по данным ЦБ, стабильно растет. Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова отмечала, что если в 2016 году объем безналичных расчетов был около 32%, то в 2017 году – уже 39,6%, а по итогам 2018 года может достигнуть 47,4-50%.

Ответа на вопрос, приведет ли инициатива ФНС к изменению тенденции и возвращению граждан к расчетам наличными, эксперты пока не дают. «Населению точно не понравится подобное расширение полномочий налоговиков, однако массового возврата в нал, на мой взгляд, не будет», – уверен глава проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов. По его словам, очень важно сформулировать законодательство так, чтобы «не вызывать ненужного беспокойства у добросовестных банковских клиентов, не занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью».

По оценкам банкиров, при полной автоматизации процесса технических проблем с реализацией идеи ФНС возникнуть не должно. Многое будет зависеть от того, насколько общим налоговики захотят сделать отслеживание. «Если будет необходимость работать в ручном режиме или же дублировать информацию на бумаге с печатями и подписями, от банков потребуются серьезные затраты», – пояснил зампред правления «Ренессанс Кредита» Сергей Королев.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, при поступлении проекта комитет обязательно обсудит инициативу с банковским сообществом, чтобы выбрать оптимальное решение.

Москва, Иван Гридин

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