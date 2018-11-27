Банки грозят блокировкой карты за переводы на тысячу рублей

Клиенты банков жалуются на то, что кредитные организации требуют обоснования переводов небольших сумм – в пределах 1 тысячи рублей. При этом банки грозят заблокировать карту, если держатель не предоставит необходимые документы. В ЦБ отметили, что такие действия незаконны.

О требованиях банков предоставить письменное обоснование экономического смысла перевода средств сообщили несколько клиентов Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка, пишут «Известия». Речь идет о p2p-переводах, то есть перечислениях между гражданами.

Кроме того, кредитные организации просят показать документы, подтверждающие происхождение денежных средств (расширенная выписка со вклада) и письменное пояснение целей расходования денег с карты. На сбор необходимых бумаг банки дают три дня, в некоторых случаях блокируют карту, пока клиент не предоставит документы.

При этом держателям пластика пояснили, что служба безопасности банка хочет убедиться, что перечисления не являются мошенническими.

В Центробанке заявили, что не получали жалоб на массовую блокировку кредитными организациями перечислений между гражданами. «Если клиенты банков сталкиваются с подобного рода проблемами, ЦБ рекомендует подавать жалобы в интернет-приемную», – отметили в пресс-службе регулятора.

Даже если банк хочет убедиться, что это не мошенники совершили перевод без согласия держателя карты, он может лишь получить от клиента подтверждение отправления денег или отказ от операции, однако кредитная организация не должна выяснять происхождение средств или назначение платежа.

По словам экспертов, усиление внимания к p2p-переводам на суммы в пределах 1 тысячи рублей может объясняться тем, что такие операции в последнее время стали чаще использоваться при ведении торговой деятельности и оказании услуг, превратившись для многих мелких предпринимателей в аналог эквайринга, который создает удобную почву для ухода от налогов. Но это не дает банкам право запрашивать документы у держателя карты, требуя от граждан бумаг по p2p-переводам, банки нарушают установленные законодательные нормы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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