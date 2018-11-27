Сбербанк опроверг сообщения о массовых блокировках за переводы до 1 тысячи рублей

В Сбербанке заявили, что не знают о блокировках банковских карт за переводы между физлицами. В целях защиты от мошенничества у клиента могут уточнить, совершал ли он операцию, но подтверждающих документов банк не требует.

«Сбербанку неизвестно о массовых блокировках карт или счетов клиентов. В Сбербанке работает система защиты клиентов от мошенничества. Если операция вызывает сомнения, то к клиенту могут обратиться за подтверждением. Если клиент подтверждает операцию, она проводится», – сообщили в пресс-службе банка RNS.

Однако в кредитной организации уточнили, что банк должен выполнять и требования законодательства по противодействию отмыванию денег. При этом критерии проверки операций клиентов закреплены законом, но p2p-переводы на суммы в пределах 1 тысячи рублей не входят в периметр контроля.

Как ранее сообщила газета «Известия», клиенты банков пожаловались на то, что кредитные организации требуют обоснования переводов небольших сумм – в пределах 1 тысячи рублей. При этом банки грозят заблокировать карту, если держатель не предоставит необходимые документы. По данным издания, с такой проблемой столкнулись клиенты Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка. В ЦБ отметили, что такие действия незаконны и посоветовали подавать жалобы в интернет-приемную регулятора.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.11.18

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