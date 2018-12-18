Россия наращивает вложения в госдолг США на фоне угрозы новых санкций

Россия второй месяц подряд продолжает наращивать вложения в государственные облигации США (US Treasuries), несмотря на угрозу введения новых санкций со стороны Вашингтона. Накануне спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что Штаты допускают введение ограничительных мер в отношении России после инцидента в Керченском проливе с задержанием трех украинских военных судов, нарушивших госграницу РФ.

По данным американского минфина, в октябре сумма российских инвестиций увеличилась на $210 млн по сравнению с прошлым месяцем – до $14,629 млрд. В сентябре рост вложений РФ в американский госдолг составил около $400 млн.

Всего сумма российских вложений в долгосрочные казначейские бумаги США составила $3,240 млрд, в краткосрочные – $11,389 млрд.

Первое место среди зарубежных держателей американских гособлигаций по-прежнему занимает Китай ($1,138 трлн), однако Пекин четвертый месяц подряд сокращает вложения. На второй строчке – Япония ($1,018 трлн, на третьей – Бразилия ($313 млрд). В топ-5 также входят Ирландия с $287 млрд и Великобритания ($263 млрд).

Как сообщал «Новый День», в апреле и мае Россия резко сокращения вложения в американский госдолг на фоне усиления антироссийских санкций. Так, в апреле инвестиции в US Treasuries снизились почти в два раза – с $96,1 млрд до $48,7 млрд, а в мае – в три раза, до $14,9 млрд. В результате Россия покинула список 30 стран крупнейших держателей госдолга США.

Максимальный объем российских инвестиций в американские гособлигации фиксировался в октябре 2010 года, когда РФ принадлежали ценные бумаги на $176,3 млрд. Тогда Россия занимала шестое место среди крупнейших держателей долговых бумаг США.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина, комментируя отказ России от американских ценных бумаг, пояснила, что ЦБ проводит политику диверсификации международных резервов и при принятии решений учитывает все риски – финансовые, экономические и геополитические.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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