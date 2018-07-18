Россия избавилась от половины долговых бумаг США

Россия выбыла из списка крупнейших держателей казначейских бумаг США, сбросив как минимум треть имевшихся у нее гособлигаций. Такие данные содержатся в отчете американского минфина за май.

Так, в апреле Россия была на 22-й строке рейтинга, имея облигаций на 48,7 млрд долларов. Притом что еще в марте американских казначейских бумаг у России было вдвое больше, а в рейтинге она занимала 16-ю строку. Сейчас Россия выбыла из 30 крупнейших держателей, имея в ценных бумагах США менее 30 млрд долларов.

В середине июня минфин США сообщил, что в апреле Россия вдвое сократила свои вложения в американские казначейские бумаги – на 47,5 млрд долларов – и опустилась в рейтинге стран-держателей этих бумаг с 16-й строки на 22-ю.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя отказ России от американских ценных бумаг, ранее пояснила, что Центробанк проводит политику диверсификации международных резервов и при принятии решений учитывает все риски.

«У нас за последние годы выросла доля золота, практически в объемах за более чем десять лет в десять раз. Мы диверсифицируем всю структуру валют. Мы проводим политику, чтобы они (золотовалютные резервы – прим. ред.) надежно хранились и были диверсифицированы. Мы оцениваем все риски: финансовые, экономические и геополитические», – сказала Набиуллина.

Отметим также, что она отказалась от конкретных комментариев, куда были направленные вырученные от продажи американских гособлигаций деньги, дав стандартный в таких случаях ответ – ЦБ раскрывает информацию о размещении резервов с временным лагом в полгода. «Куда мы вкладываем деньги – мы даем с лагом в шесть месяцев. Это политика ЦБ. Потому что мы крупный держатель резервов, и мы не раскрываем своих действий последних. Когда мы опубликуем данные – будет видна новая структура», – отметила Набиуллина.

Сенатор Алексей Пушков в июне назвал снижение финансовой зависимости от США и избавление от половины американских государственных долговых бумаг логичным шагом. «Россия снижает финансовую зависимость от США: в апреле сократила вклады в госбумаги США на 47,5 млрд – почти на 50%. Логичное решение», – написал российский сенатор в Twitter.

Ранее в американском конгрессе предложили ввести санкции против российских финансовых институтов. Законопроект предлагает в полугодичный срок запретить гражданам и постоянным жителям США любые транзакции с российским суверенным долгом и ввести санкции против семи российских банков: Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Внешэкономбанка.

Позднее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп отложил введение новых санкций против России, которые могли коснуться госдолга. Как отмечает РИА «Новости», американский Минфин отметил, что такой шаг может негативно сказаться не только на российских, но и на американских инвесторах и компаниях.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.07.18

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