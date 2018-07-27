За неделю Россия сократила международные резервы на $2,4 млрд

За неделю международные резервы России снизились на $2,4 млрд и на 20 июля составили $457,9 млрд против $460,3 млрд на 13 июля, сообщает Банк России. «Объем международных резервов за неделю снизился на $2,4 млрд, или на 0,5%, в результате отрицательной переоценки и на 20 июля составил $457,9 млрд», – заявил регулятор.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Как писал «Новый День», Россия, будучи держателем государственных ценных бумаг США на $96 млрд, за апрель и май 2018 года избавилась от большей их части, оставив облигации на сумму менее $15 млрд.

У России было много причин избавиться от ценных бумаг, в том числе санкции. На сегодняшний день одним из крупнейших держателей госдолга США является Китай. Эксперты считают, что, если Пекин решит отказываться от американских гособлигаций, экономике США будет нанесен сильный удар.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.07.18

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