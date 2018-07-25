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Среда, 25 июля 2018, 09:21 мск

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Москва и Пекин нащупали болевую точку в экономике США

Россия и Китай обнаружили «ахиллесову пяту» США. Слабым местом одного из мировых лидеров оказались государственные облигации, пишет Business Insider. Как писал «Новый День», Россия, будучи держателем государственных ценных бумаг США на $96 млрд, за апрель и май 2018 года избавилась от большей их части, оставив облигации на сумму менее $15 млрд.

Издание подчеркивает, что у российской стороны было много причин избавиться от ценных бумаг, в том числе санкции. На сегодняшний день одним из крупнейших держателей госдолга США является Китай. Эксперты считают, что, если Пекин решит отказываться от американских гособлигаций, экономике США будет нанесен сильный удар.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.07.18

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