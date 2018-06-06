А что санкции? Торговый оборот России и США растет

Товарооборот России с США, а также другими государствами дальнего зарубежья растет, несмотря на ужесточение антироссийских санкций. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы.

По данным таможенной статистики, крупнейшим экономическим партнером России остался Европейский Союз – в январе-апреле на него пришлось 44,8% товарооборота. В «лидерах» оказались государства ЕС, поддерживающие антироссийский санкционный режим. Это Германия – $19,1 млрд (+23,1%), Нидерланды – $16,2 млрд (+20,4%), Италия – $8,2 млрд (+15,6%), Польша – $6,6 млрд (+33,5%) и Франция – 5,8 млрд (+25,1%).

В списке основных партнеров России также остаются США, товарооборот России с которыми вырос до $7,2 млрд (+7,8%).

В целом за четыре месяца 2018 года внешнеторговый оборот России вырос на 23,8% и достиг $215,2 млрд. Экспорт за этот период составил $140,2 млрд – на 26,8% больше, чем в прошлом году. Самую большую долю, по данным ФТС, традиционно занимают топливно-энергетические товары. Их удельный вес в экспорте увеличился до 64,2%.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», 6 апреля США нанесли мощный удар по российскому бизнесу с начала санкционного давления, включив в «черный список», предусматривающий максимально жесткие ограничения, сразу несколько миллиардеров, подконтрольные им компании, включая публичные, а также руководителей госкомпаний и банков. При этом санкции действуют по расширенному сценарию – согласно принятым документам ограничения будут накладывать и на страны, которые будут в экономическом плане сотрудничать с Россией.

Новые санкции отразились на курсе российского рубля по отношению к мировым валютам. «Деревянный» заметно подешевел по отношению к евро и американскому доллару.

Между тем, как сообщал «Новый День», российские финансовые власти после трехмесячного перерыва снова увеличили вложения резервов в госдолг США на фоне угрозы введения Вашингтоном новых антироссийский санкций и призывов президента РФ Владимира Путина «оторваться от доллара» ради укрепления экономического суверенитета страны. По данным американского минфина, в марте Россия нарастила «инвестиции» в гособлигации США (US Treasuries) на $2,3 млрд – до $96,1 млрд.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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