Российские финансовые власти после трехмесячного перерыва снова увеличили вложения резервов в госдолг США на фоне угрозы введения Вашингтоном новых антироссийский санкций и призывов президента РФ Владимира Путина «оторваться от доллара» ради укрепления экономического суверенитета страны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным американского минфина, в марте 2018 года Россия нарастила «инвестиции» в гособлигации США (US Treasuries) на $2,3 млрд – с $93,8 млрд до $96,1 млрд.

Напомним, в феврале Москва сократила вложения в гособлигации США по сравнению с январем на 3,1 млрд долларов – до 93,8 млрд. В январе – почти на $6 млрд, до 96,9 млрд долларов. В декабре прошлого года объем российских вложений в госдолг Штатов сравнительно с ноябрем уменьшился на $3,5 млрд – до $102,2 млрд.

При этом Россия сохранила 16 место среди крупнейших держателей гособлигаций США.

На первом месте остается Китай, вложивший в US Treasuries 1,187 трлн долларов (+$11 млрд). На второй позиции – Япония с 1,043 трлн долларов (–$16 млрд). Третьем место у Ирландии с $317,9 млрд (+$3,9 млрд).

В десятку самых крупных держателей гособлигаций Штатов также входят Бразилия, Великобритания, Швейцария, Каймановы острова, Люксембург, Гонконг и Тайвань.

Общий объем вложений нерезидентов в американский госдолг в марте вырос на $2,3 млрд до $6,294 трлн долларов, из которых $4,04 трлн принадлежали правительствам или центробанкам разных стран.

Как сообщал «Новый День», в прошлом году Россия нарастила вложения резервов страны в гособлигации США на 18,7% по сравнению с 2016 годом. На действия финансовых властей РФ не повлияли ни решение Вашингтона о расширении секторальных санкций против России, ни ожидаемая публикация «кремлевского доклада», ни многочисленные обвинения в адрес Москвы во «вмешательстве» в выборы президента США и в причастности к хакерским атакам, ни угрозы дальнейшего ужесточения ограничительных мер.

Накануне в Госдуму был внесен законопроект, который вводит запрет на размещение средства фонда национального благосостояния (ФНБ) в облигациях и других ценных бумагах США. Проект закона разработали депутаты из фракции «Справедливая Россия». Глава партии Сергей Миронов заявил, что контрсанкции нужно начинать именно с этого. В тот же день парламентарии приняли в первом чтении два резонансных законопроекта, которые призваны стать реальным ответом на американские и европейские санкции против России. Речь идет о проектах закона об ответных санкциях против США и об уголовной ответственности за соблюдение западных санкций на территории России.

Ранее, 8 мая, президент РФ Владимир Путина, представляя кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра в Госдуме, в очередной раз заявил, что для укрепления «экономического суверенитета России» нужен «разрыв» с американской валютой. Глава государства тогда указал, что «монополия доллара является опасной и опасной для многих», и это видит весь мир. «Наши золотовалютные резервы диверсифицированы, и мы продолжим делать это дальше», – подчеркнул он. Однако, как отмечает Bloomberg, за десятилетия «долларовой монополии» США Кремлю так и не удалось продвинуться в отказе от американской валюты из-за того, Центробанк РФ во главе с Эльвирой Набиуллиной действует совершенно наоборот.

Согласно данным ЦБ РФ, доля доллара в международных резервах демонстрирует устойчивый рост. Если в 2016 году она составляла чуть больше 40%, то к 2017 поднялась почти до 46%. При этом, как отмечается, евро, напротив, демонстрирует падение – в 2009 году его доля составляла 43,8%, в 2016-м – более чем 32%, в 2017-м – 22%. В условиях усиления антироссийских санкций, которые закрыли для крупных отечественных компаний западный рынок, бороться с долларом для России будет еще сложнее, считают аналитики Bloomberg.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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