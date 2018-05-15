Госдуме предложили запретить инвестировать в госрезервы и активы США

Справедливороссы внесли на рассмотрение Госдумы РФ законопроект, который предполагает запрет на размещение средства фонда национального благосостояния (ФНБ) в облигациях и других ценных бумагах США. Об этом рассказал глава партии Сергей Миронов. «Уж если мы начинаем контрсанкции, то давайте начинать именно с этого», – приводит «Интерфакс» слова Миронова.

Напомним, сегодня Госдума рассматривает законопроекты об ответных санкциях против США и об уголовной ответственности за соблюдение западных санкций на территории России. Отметим, что в ФНБ на начало мая находилось 3,963 трлн рублей ($63,9 млрд). Порядка половины этой суммы приходится на ликвидную часть, остальное вложено в российские инфраструктурные проекты и финансовые активы, в том числе часть средств размещена в американских облигациях.

Как писал «Новый День», в середине апреля стало известно, что Россия третий месяц подряд продолжает снижать вложения резервов в госдолг США на фоне усиления Вашингтоном антироссийских санкций и угрозы введения новых. Об этом свидетельствовали данные американского минфина. Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно отчету финансового ведомства Штатов, в феврале текущего года Москва сократила инвестиции в гособлигации США (US Treasuries) по сравнению с январем на 3,1 млрд долларов – до 93,8 млрд.

В предыдущем месяце Россия снизила вложения в американские долговые бумаги почти на $6 млрд – до 96,9 ммлрд долларов. При этом в декабре 2017 года объем российских вложений в госдолг Штатов сравнительно с ноябрем уменьшился на 3,5 млрд долларов – до 102,2 млрд долларов.

Россия занимает 16 позицию среди крупнейших держателей гособлигаций США. На первом месте остается Китай, вложивший в US Treasuries 1,176 трлн долларов. На второй строчке – Япония с 1,168 трлн долларов. Третьем место у Ирландии с 314 млрд долларов. Общий объем вложений нерезидентов в американский госдолг на конец февраля увеличился на 31 млрд долларов по сравнению с январем 2018 года до 6,29 трлн долларов, из которых 4,03 трлн долларов принадлежали правительствам или центробанкам разных стран.

В 2017 году Россия нарастила вложения резервов страны в гособлигации США на 18,7% по сравнению с 2016 годом. На действия финансовых властей РФ не повлияли ни решение Вашингтона о расширении секторальных санкций против России, ни ожидаемая публикация «кремлевского доклада», ни многочисленные обвинения в адрес Москвы во «вмешательстве» в президентские выборы и в причастности к хакерским атакам, ни угрозы дальнейшего ужесточения ограничительных мер.

При этом самый большой объем российских «инвестиций» в американские ценные бумаги был зафиксирован в мае прошлого года – 108,7 млрд долларов. Примечательно, что значительный рост вложений Москвы в американские казначейские ценные бумаги зарегистрирован в марте 2017 года, после инаугурации нового президента Дональда Трампа, заявлявшего в ходе предвыборной кампании о желании улучшить отношения с РФ, – с 86,3 млрд долларов в феврале до 99,8 млрд долларов в начале весны.

Москва, Иван Гридин

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