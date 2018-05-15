Россия поднимает «санкционный топор»

Сегодня Государственная дума приняла в первом чтении два резонансных законопроекта, которые призваны стать реальным ответом на американские и европейские санкции против России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документы рассматриваются в экстренном порядке, второе чтение назначено уже на 17 марта.

Представляя законопроекты, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев подчеркнул, что против России уже несколько лет «ведется экономическая война», в которой главным оружием являются санкции.

«Нам врут, когда говорят, что это ответ на агрессивную политику. Россию наказывают за то, что она не хочет быть служанкой в мире, где один хозяин», – сказал Исаев.

Он напомнил, что все санкционные списки принимаются в обход международных законов и организаций, без доказательств вины и возможности оспорить их.

«Нам лгут, когда говорят, что санкции направлены против отдельных людей, а не всего народа. Это экономическая война, а она всегда ведется против народа. Мы как орган госвласти не могли не ответить на этот вызов и нарушения прав наших граждан», – заявил депутат.

Исаев также отметил, что первоначально законопроект о контрсанкциях содержал 16 направлений, по которым могут быть применены санкций, однако после общественного обсуждения было решение убрать весь перечень конкретных направлений и расширить полномочия президента и правительства РФ. В частности, предусматривается возможность приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям. Согласно документу, российские власти могут запретить американским и другим иностранным компаниям и банкам участвовать в организации приватизации активов.

«Не может быть запрещен ввоз товаров, аналогов которых нет. Любые конкретные решения будут широко обсуждаться. Жизненно необходимые лекарства нельзя запрещать. Законопроект должен не наказывать наших граждан, а противодействовать тем, кто с нами борется», – подчеркнул Исаев.

При этом депутат обратил внимание, что дискуссия о запрете на ввоз отдельных товаров из других стран вскрыла ряд проблем.

«Представим, что США или другие государства и введут новые санкции и запретят ввоз товаров (аналогов которых в РФ нет). Готова ли к этому Россия?» – сказал он

«Сегодня мы принимаем концепцию, она проста – мы не хотим войны, нам ее навязали, но все должны понимать, что на каждый удар мы будем отвечать контрударом. В этом суть законопроекта», сказал он.

Второй законопроект, который только вчера был внесен в Госдуму, как отметил Исаев, касается тех должностных лиц, которые «реализуют санкции или помогают их введению». Депутат заявил, что такие действия можно назвать «изменой родине» и наказание за это должно быть соответствующее. Теперь это будет закреплено в Уголовном кодексе РФ: за такие действия предлагается наказывать штрафом до 600 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до четырех лет. Кроме этого, возможно также наказание в виде ограничения свободы на срок до четырех лет.

При этом, если гражданин РФ умышленно способствует тому, чтобы против отечественных «частных и публичных субъектов», были введены ограничительные санкции, то на него налагается штраф до 500 тысяч рублей, ограничение свободы до трех лет, арест до полугода или лишение свободы до трех лет с штрафом до 200 тысяч рублей.

Комментируя эти законопроекты, лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратил внимание, что Россия уже давно должна была предпринять ответные меры. «Вызывает сожаление, что поздновато это делаем. С 1919 года (начали вводить санкции против России), надо давать больше исторически фактов в обосновании», – сказал он.

Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов со своей стороны заявил, что контрсанкции – это «урок» для США.

«Мы тоже имеем моральное право на контрсанкции. Пусть они на себе почувствуют последствия санкций», – сказал «эсер». Он подчеркнул, что уже в ближайшее время после вступления закона в силу, у «определенных секторов» американской экономики, которых лишат «огромного рынка», могут возникнуть серьезные вопросы к американскому президенту и его администрации.

«Это все будет реальным и симметричным ответом. Мы должны отвечать и несимметрично. Мы добьемся роста нашей экономики с упором на внутренние силы. Мы достали санкционный топор, а не закопали его», – заявил Миронов.

В то же время, лидер «эсеров» обратил внимание, что сейчас необходимо снова остро поставить вопрос о кредитовании США. С его точки зрения, Россия должна прекратить наращивать финансовые вложения в американские ценные бумаги. «Это угроза потерять деньги. Имеет смысл законодательно внести запрет хранить наши деньги… Таким образом мы кредитуем экономику США», – сказал он.

Москва, Мария Вяткина

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