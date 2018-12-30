Рубль понес значительные потери по отношению к доллару

Курс рубля к доллару в 2018 году снизился на 17,5% – курс доходил до 69,81 рубля (сегодня по курсу Центробанка РФ за 1 доллар равен 69 рублям 47 копейкам).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», евро по отношению к рублю подорожал, по данным Московской биржи, на 6,8%. – до 79,99 рубля (сегодня – 79,46).

При этом цена нефти марки Brent в течение года упала на 21,6% – с 66,87 до 53,03 доллара за баррель. В национальной валюте стоимость нефтяной бочки на конец года составила почти 3,84 тысячи рублей, отмечает РИА «Новости», – почти столько же она стоила год назад.

Напомним, на этой неделе министр финансов Антон Силуанов заявил, что нет оснований опасаться нестабильности российской национальной валюты в 2019 году.

Между тем, аналитики полагают, что в начале наступающего года девальвация рубля продолжится, в том числе и за счет ускорения инфляции.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 28.12.18

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