Рубль значительно укрепился в ходе первых торгов на Мосбирже

Рубль укрепил свои позиции в начале первых в наступившем году торгов на Московской бирже. Курс евро опускался ниже 79 рублей. В частности снижение превысило 1,15%. На минимуме за один евро давали 78,98 рубля.

Снижение курса доллара составило около 0,5%. Так, к 10:10 мск стоимость доллара снизилась до 69,50 рубля, что на 33 копейки ниже предыдущего закрытия. Отмечается, что укрепление российской валюты произошло на фоне сообщений о снижении нефтяных поставок из Саудовской Аравии. Нефть марки Brent в связи с этим подорожала до $55 за баррель. После коррекции она торгуется в районе $54,40.

За 2018 год российская валюта потеряла 21,1% стоимости к доллару и 15,5% – к евро. Два предыдущих года рубль к доллару укреплялся (на 6,3% в 2017 году и на 16,5% в 2016 году), а по отношению к евро курс рос только в 2016 году (на 18,5%), напоминает РБК.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.01.19

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