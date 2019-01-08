Рубль идет в рост: доллар и евро значительно подешевели

Валютные торги на Московской бирже 8 января стартовали с заметного укрепления рубля. На открытии сессии доллар опустился ниже 67 рублей – впервые с 18 декабря, а евро стал дешевле 77 рублей, свидетельствуют биржевые данные.

По состоянию на 10:00 мск, курс «американца» снизился на 88 копеек – до 66,86 рубля, а евро упал на 76 копеек, до 76,53 рубля.

Однако на 11:46 мск доллар немного отыграл падение, достигнув 67,14 рубля. Евро к этому времени стоил 76,88 рубля.

Российская национальная валюта укрепляется в начале дня на фоне роста мировых цен на нефть. Так, согласно данным торгов на Лондонской бирже ICE Future, мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на 11:41 мск подорожали на 0,4% – до $57,54 за баррель. К этому времени стоимость нефти марки WTI с поставкой в феврале выросла на 0,24%, до $48,62 за баррель.

Стоит отметить, что за прошлый год рубль потерял 21,1% стоимости к доллару и 15,5% – к евро. Два предыдущих года российская валюта укреплялась к доллару (на 6,3% в 2017 году и на 16,5% в 2016 году). По отношению к единой европейской валюте курс рубля рос только в 2016 году – на 18,5%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.01.19

Диагноз: нынешний уровень прожиточного минимума закрепляет бедность в России. / На откуп страховщикам: Банк России определил планы по изменению тарифов ОСАГО. / Бывший вице-премьер подмосковного правительства отказался признать вину в растрате. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»