ЦБ лишил лицензии РТС-банк из-за проблемных активов

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у тольяттинского Банка развития технологий и сбережений (РТС-банк), говорится в сообщении регулятора. По величине активов на 1 марта кредитная организация занимала 332 место в банковской системе страны.

По информации ЦБ, банк занимался кредитованием компаний с целью финансирования строительных проектов. Возникшие трудности в реализации этих проектов привели к образованию большого объема проблемных активов на балансе банка. «Более 60% кредитного портфеля сформированы проблемной и безнадежной ссудной задолженностью», – отметил регулятор.

Кроме того, указал ЦБ, финансовая организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска. Банк России выявил 40-процентное снижение размера капитала банка, в связи с чем возникли значительные основания для введения мер по предупреждению банкротства.

Кроме того, банк уличили в проведении непрозрачных операций. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена в правоохранительные органы, заявили в ЦБ.

РТС-банк является участником системы страхования вкладов. Его вкладчики смогут получить страховку в размере 100%, но не более 1,4 млн рублей. Согласно сообщению Агентства по страхованию вкладов, выплата страхового возмещения начнется не позднее 28 марта текущего года.

Ранее РТС-банк сообщил приостановке обслуживания по картам Visa из-за партнерства с Еврофинанс Моснарбанком по эмиссии и эквайрингу карт этой платежной системы. Накануне Visa и MasterCard приостановили членство Еврофинанс Моснарбанка в платежных системах из-за включения кредитной организации в американский санкционный список за связь с находящейся под санкциями государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.03.19

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