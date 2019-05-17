Аналитики назвали самые большие премии топ-менеджеров российских компаний

Эксперты журнала Forbes проанализировали годовые отчеты 100 крупных российских компаний и выяснили, в каких корпорациях топ-менеджеры получили самые большие премии.

На первом месте оказался ГМК «Норильский никель». По данным издания, 23 сотрудника компании получили в общей сложности 6,8 млрд рублей. На втором месте Сбербанк, 18 сотрудников которого получили в качестве бонусов 4,4 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров «Газпром» – 4,3 млрд рублей 17 сотрудникам.

Четвертая позиция досталась «Роснефти», чьи 17 сотрудников получили более 4 млрд рублей. Пятая строчка – ВТБ – 3,7 млрд рублей 24 сотрудникам.

Кроме того, в первую десятку вошли «Новатэк» – 23 сотрудника получили 3,3 млрд рублей, «Мостотрест» – 2,5 млрд рублей (число сотрудников не указано), АФК «Система» – 2,1 млрд рублей 24 сотрудникам, ГК ПИК – 1,8 млрд рублей (число сотрудников не указано) и «Газпром нефть» – 1,7 млрд рублей 23 сотрудникам.

«В подсчетах учитывались зарплата и краткосрочные вознаграждения – бонусы и премии по итогам работы за год, – пишет Forbes. – Мы не учитывали в подсчетах выплаты по долгосрочным программам премирования, которые в большинстве случаев рассчитываются исходя из уровня капитализации компании. Также в состав выплат не вошел доход, полученный топ-менеджментом от владения акциями компаний».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.05.19

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