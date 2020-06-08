Правительство РФ хочет ограничить доходы топ-менеджеров госкомпаний

В правительстве России рассматривается идея ограничить выплаты руководству госкомпаний.

Сумму ежегодного дохода топ-менеджеров госкомпаний, госкорпораций и подконтрольных им структур предлагается ограничить размером трех годовых зарплат главы правительства – не 30 млн рублей. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники. При этом допускается наличие исключений, которые будет вводить президент РФ.

По сведениям собеседников издания, кабмин собирается оптимизировать и унифицировать уровень зарплат представителей руководства госкомпаний. Речь идет о привязке зарплаты к определенным показателям эффективности (KPI).

Так, для коммерческих госкомпаний и предприятий, где Россия не является единственным акционером, ее могут связать с динамикой выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании. Для некоммерческих организаций предполагается ввести отраслевые KPI.

Как отмечает источник газеты, данный вопрос с марта обсуждается в аппарате первого вице-премьера Андрея Белоусова. Впрочем, в аппарате данную информацию не подтвердили. Другой собеседник издания указывает, что обсуждение ведется в специальной рабочей группе под руководством главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

В настоящее время Россия контролирует или владеет крупными долями более чем в 40 компаниях, из них 34 – стратегические. По информации газеты, в большинстве данных компаний вознаграждения топ-менеджеров превышают 30 млн рублей в год. К примеру, «Роснефть» в прошлом году выделила на выплаты правлению 3,57 млрд рублей, «Газпром» – 1,5 млрд рублей, РЖД – 2,7 млрд рублей. Топ-менеджерам «Транснефти» выплачено 2,34 млрд рублей, а правление и совет директоров «Аэрофлота» получили 2,1 млрд рублей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.06.20

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