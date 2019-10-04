ЦБ не исключил еще одно снижение ключевой ставки в 2019 году

Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева не исключила дальнейшее снижение ключевой ставки во время слушаний в Совете Федерации. По ее словам, в ЦБ видят «определенное пространство для дальнейшего снижения» после того, как «процентные ставки вошли в нейтральную зону». Так представитель Банка России ответила на замечание спикера Совфеда Валентины Матвиенко, что Банку России пора бы действовать «более решительно в этом направлении», отметив, что от снижения ставок на кредиты зависит, задышит ли экономика РФ и «начнет процветать», передает «Интерфакс».

Юдаева в ответ заявила, что ЦБ «будет каждый раз рассматривать, смотреть различные эффекты» перед решением по ключевой ставке в октябре. Позже она в комментарии журналистам сообщила, что ЦБ в настоящее время рассматривает инфляционные риски как сбалансированные, исходя из того, что инфляция замедляется, и отмечает улучшение ситуации с инфляционными ожиданиями, сообщает «Прайм». По ее словам, при принятии решения по ключевой ставке в октябре регулятор будет принимать во внимание «влияние расходов бюджета на инфляцию».

Как сообщал «Новый День», 6 сентября Банк России третий раз подряд снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта – до 7% годовых. До этого ЦБ снижал ставку в июне и в июле. Ближайшее заседание совета директоров Центробанка по денежно-кредитной политике пройдет 25 октября, еще одно намечено на 13 декабря. Эксперты ожидают, что до конца года регулятор может снизить ключевую ставку до 6,75% на фоне низкой инфляции и слабых темпов экономического роста.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.10.19

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