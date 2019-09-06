Центробанк в третий раз за год понизил ключевую ставку

Совет директоров Центробанка РФ в пятницу, 6 сентября, в третий раз за год снизил ключевую ставку на 25 базисных пункта – с 7,25% до 7% годовых, сообщается на сайте регулятора. Это решение было ожидаемым и укладывалось в ранее анонсированную ЦБ политику смягчения денежно-кредитной политики. Стоит отметить, что последний раз ключевую ставку на уровне 7% Банк России устанавливал в марте 2014 года – за несколько дней до воссоединения Крыма с Россией. Спустя месяц она выросла до 7,5%, а в декабре, когда произошел обвал рубля на фоне резкого снижения цен на нефть, достигла 17%.

Регулятор поясняет свое решение тем, что в стране продолжается замедляться инфляция. При этом темпы роста российской экономики по-прежнему складываются ниже ожиданий на фоне усиления рисков существенного замедления мировой экономики, указывают в ЦБ. «До конца года риски ускорения и замедления инфляции сбалансированы», – отметили в Банке России.

В ЦБ добавили, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом регулятора ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров.

«Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», – отметили в Центробанке.

Как сообщал «Новый День», 14 июня регулятор снизил ключевую ставку до 7,75% до 7,5%. Глава Банка России Эльвира Набиуллина тогда допустила еще два снижения ключевой ставки до конца года.

26 июля ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25% и не исключил дальнейшее снижение ключевой ставки «на одном из ближайших заседаний Совета директоров» в том случае, если ситуация с инфляцией будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом. Также в ЦБ допустили переход к нейтральной денежно-кредитной политике в первой половине 2020 года.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, намечено на 25 октября 2019 года.

Ключевая ставка – это процент, под который Банк России выдает кредиты коммерческим банкам. Она играет важную роль при установлении процентных ставок по банковским кредитам для бизнеса и населения, а также влияет на уровень инфляции. Соответственно, чем ставка ниже, тем доступнее кредитные деньги на финансовом рынке.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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