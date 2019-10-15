Госдуме предложено отменить межрегиональную дискриминацию клиентов банков

Правительство РФ внесло в Госдуму поправки в федеральный закон «О банках и банковской деятельности», предусматривающие отмену комиссии при переводе средств между регионами внутри одного банка. Соответствующий законопроект опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Согласно документу, размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком при переводе средств между физлицами по их счетам в кредитной организации, «не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации». Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как отметили в кабмине, инициатива направлена на устранение «межрегиональной дискриминации потребителей банковских услуг», когда отдельные банки устанавливают различные комиссии за денежные переводы в зависимости от местонахождения получателя перевода.

Как было установлено в ходе исследования, проведенного ФАС совместно с Минфином, ЦБ и экспертным сообществом, переводы между счетами и картами физических лиц, открытыми в одном банке, осуществляются через платежную инфраструктуру этого банка, чьей составной частью является филиалы и внутренние структурные подразделения кредитной организации. Таким образом, межрегиональные переводы «являются в полном смысле обычными внутренними переводами», при осуществлении которых «банк не создает добавленной стоимости по сравнению с переводами внутри одной территориальной зоны и не оказывает потребителю какой-либо дополнительной услуги», указывается в пояснительной записке.

Авторы инициативы полагают, что новшество обеспечит свободу перемещения денежных средств на российском финансовом рынке, будет способствовать развитию безналичных платежей, позволит устранить дискриминационные практики, ущемляющих интересы потребителей, а также подвигнет банки на оптимизацию своих бизнес-моделей и бизнес-процессов для наиболее полного удовлетворения потребностей клиента.

Как сообщал «Новый День», премьер Дмитрий Медведев на заседании кабмина 10 октября потребовал отмены комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка. Глава правительства отметил, что «кредитные организации нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые вообще никакой нагрузки не влекут». Изменения в федеральный закон «О банках и банковской деятельности» должны избавить россиян от так называемого «банковского роуминга», подчеркнул он.

Эта мера в основном коснется Сбербанка, поскольку другие кредитные организации в основном не устанавливают комиссию за межрегиональные переводы. По информации ФАС, Сбербанк занимает 94% рынка денежных переводов. Банк взимает за переводы между регионами комиссию в размере 1%, но не более одной тысячи рублей, тогда как внутрирегиональные переводы бесплатны.

11 октября глава Сбербанка Герман Греф в ответ на требование главы кабмина заявил, что банк начнет внедрять новую модель монетизации электронных платежей 2020 году. Он уточнил, что новая модель, не предусматривающая комиссий при переводе средств между регионами, уже тестируется, а ее «раскатка» по плану начнется в следующем году, сообщал РБК.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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