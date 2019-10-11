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Пятница, 11 октября 2019, 20:06 мск

Новости Финансы

Греф анонсировал отмену комиссии за переводы внутри Сбербанка после требования Медведева

Глава Сбербанка Герман Греф ответил на требование премьера Дмитрия Медведева отменить комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка. Президент финансово-кредитной организации сообщил, что банк начнет внедрять новую модель монетизации электронных платежей 2020 году. По словам Грефа, новая модель, не предусматривающая комиссий при переводе средств между регионами, уже тестируется, а ее «раскатка» по плану начнется в следующем году, сообщает РБК.

При этом он поспорил с Медведевым, назвавшим комиссии «банковским роумингом». Греф признал, что «логически, экономически комиссию обосновать сложно», но подчеркнул, что «это никакого отношения к «банковскому роумингу» не имеет», поскольку у Сбербанка 95% всех переводов – бесплатные», а монетизируются лишь 5%, передает «Интерфакс».

В настоящее время Сбербанк взимает за межрегиональные переводы комиссию в размере 1,5% при оформлении в офисе и 1% в мобильном приложении, на сайте и через банкоматы.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании кабмина 10 октября потребовал отмены комиссии при переводе средств между регионами внутри одного банка.

Премьер отметил, что «кредитные организации нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые вообще никакой нагрузки не влекут». Изменения в федеральный закон «О банках и банковской деятельности» должны избавить россиян от так называемого «банковского роуминга», подчеркнул он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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