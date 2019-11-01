«Эксперт Банк» лишился лицензии за махинации с валютой

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского «Эксперт Банка», говорится в сообщении регулятора. Кредитная организация по величине активов занимала 209 место в банковской системе страны.

По информации ЦБ, банк допускал многочисленные нарушения в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, финансовая организация предоставляла регулятору неполную и недостоверную информацию.

«Эксперт Банк» попался на проведении сомнительных операций, связанных с продажей наличной иностранной валюты и выводом денежных средств за рубеж. Центробанк признал организацию внутреннего контроля в банке неэффективной. Как отмечает регулятор, «ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности».

Информация о проводившихся банком сомнительных операциях направлена в правоохранительные органы.

Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. В банке назначена временная администрация.

«Эксперт Банк» участвует в системе страхования вкладов. Вкладчикам будут выплачены страховые возмещения в размере не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов, выплаты начнутся не позднее 15 ноября 2019 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.11.19

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