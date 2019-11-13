В России растет число случаев мошенничества с банковскими картами

Российские правоохранители все чаще фиксируют обращения граждан по поводу действий мошенников с платежными картами. Число преступлений такого рода выросло в четыре раза.

По данным МВД РФ, за первые девять месяцев этого года в стране зарегистрировали 10,3 тысячи преступлений по уголовной статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Отмечается, что это на 417,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года, передает RT.

В то же время выросло количество преступлений, совершенных с применением информационно-телекоммуникационных технологий. В тот же период зафиксировано более 205 тысяч случаев, что на 69% больше, чем в прошлом году.

Ранее стало известно, что только 2% россиян полностью отказались от наличных денег и перешли на оплату картами. Среди причин, которые мешают большинству перейти на безналичные платежи, назывались и опасения столкнуться с мошенничеством. Наличные остаются самым распространенным способом оплаты в России: ими регулярно пользуется 89% населения.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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