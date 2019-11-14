Аферисты освоили новый способ хищения денег с карт

Мошенники, ворующие деньги с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств. Они берут на вооружение виртуальные системы платежей «Яндекс.Деньги», QIWI или Webmoney.

По данным Сбербанка, в 80% случаев аферисты переводят деньги на виртуальный «пластик» онлайн-кошельков. Это делается через сервисы, позволяющие перечислять средства с карты на карту разных банков по номеру «пластика» (система card2card), пишут «Известия». Для перевода человек вводит данные карты, с которой хочет снять деньги, и сведения «виртуального пластика», куда собирается их зачислить. Затем ему приходит SMS с кодом подтверждения. Злоумышленники, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, выманивают этот код, используя социальную инженерию. В итоге деньги оказываются на виртуальной карте типа «Яндекс.Деньги», QIWI или Webmoney. Конечной точкой переводов в этой схеме становятся реальные карты банков, с которых можно снять наличные.

По мнению экспертов, таким образом мошенники заметают следы и усложняют возврат похищенных средств. Популярность виртуальных карт для вывода денег злоумышленники можно объяснить простотой их покупки на подставных лиц и меньшей защитой, чем у банковских.

Накануне сообщалось, что в России растет число случаев мошенничества с банковскими картами. По данным МВД РФ, за первые девять месяцев этого года в стране зарегистрировано 10,3 тысячи преступлений по уголовной статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», что более чем в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.11.19

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