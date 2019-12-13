ЦБ отобрал лицензии у двух банков

Банк России отозвал лицензии у двух банков. Права оказывать финансовые услуги лишились петербургский Невский народный банк и Кранбанк, зарегистрированный в Иванове, сообщается на сайте регулятора.

По информации Центробанка, Невский народный банк полностью утратил капитал из-за хищения значительной части активов. Отмечается, что в начале декабря неустановленные лица похитили у кредитной организации наличность и ценные бумаги на общую сумму более 3 миллиардов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Помимо этого, банк уличили в нарушении федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ.

По величине активов кредитная организация занимал 317 место в банковской системе страны.

Кранбанк лишился лицензии из-за проведения операций, имеющих признаки вывода активов, нарушения антиотмывочного законодательства, а также предоставления регулятору некорректной информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк находился на 204 месте в банковской системе РФ по величине активов.

Обе финансовые организации участвуют в системе страхования вкладов. По данным Агентства по страхованию вкладов, выплата страховых возмещений вкладчикам обоих банков начнется не позднее 27 декабря 2019 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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