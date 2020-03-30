российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 30 марта 2020, 12:10 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

Банк, из которого украли 3 млрд рублей, признали банкротом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом «Невский банк». На таком решении настаивал Центробанк РФ.

В отношении ПАО «Невский народный банк» открыто конкурсное производство. Сумма исковых требований к ответчику составляла 10 млн рублей, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Напомним, лицензия у «Невского банка» была отозвана 13 декабря. По данным регулятора, кредитная организация полностью утратила капитал из-за хищения значительной части активов. В начале декабря неустановленные лица похитили у банка наличность и ценные бумаги на общую сумму более 3 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело.

По величине активов «Невский банк» занимал 317 место в банковской системе России.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 28.03.20

В связи с коронавирусом храмы Петербурга переходят на онлайн-трансляцию богослужений. / 14-дневной изоляции для зараженных коронавирусом оказалось недостаточно. / В России возбуждено первое уголовное дело об угрозе массового заражения коронавирусом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

ЦБ отобрал лицензии у двух банков

Метки / ЦБ РФ

Жизнеспособность под вопросом: коронавирус ударил по российской промышленности

Набиуллина дала прогноз банковских ставок по ипотеке

Центробанк не видит необходимости в валютных интервенциях из-за обвала курса рубля

Прогноз ЦБ РФ: Пик инфляции придется на начало 2021 года

Глава Банка России подтвердила: Темпы экономического роста снизятся

Центробанк из-за коронавируса отказался от проверок

ЦБ призвал кредиторов не применять санкций к пострадавшим от Covid-19 заемщикам

Центробанк России решил не менять ключевую ставку

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Россия, Финансы, Экономика, ЦБ РФ,