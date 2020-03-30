Банк, из которого украли 3 млрд рублей, признали банкротом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом «Невский банк». На таком решении настаивал Центробанк РФ.

В отношении ПАО «Невский народный банк» открыто конкурсное производство. Сумма исковых требований к ответчику составляла 10 млн рублей, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Напомним, лицензия у «Невского банка» была отозвана 13 декабря. По данным регулятора, кредитная организация полностью утратила капитал из-за хищения значительной части активов. В начале декабря неустановленные лица похитили у банка наличность и ценные бумаги на общую сумму более 3 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело.

По величине активов «Невский банк» занимал 317 место в банковской системе России.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 28.03.20

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