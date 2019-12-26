«Решений пока нет», – в Кремле высказались по возможной отмене НДФЛ для бедных

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле пока не ведется «предметных разговоров» об отмене НДФЛ для малоимущих граждан. «Каких-то решений на этот счет не существует», – подчеркнул пресс-атташе Кремля. В то же время Песков указал, что в АП «на постоянной основе» обсуждаются «различные сценарии, варианты». Так он ответил на вопрос, идут ли разговоры в Кремле об уменьшении налогового бремени для малоимущих. Ранее, 24 декабря Песков заявил, что у Кремля нет позиции по этому вопросу.

Ранее сегодня газета «Ведомости» сообщила, что российские власти обсуждают возможность отмены налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих и введение вычета из НДФЛ в размере до полутора прожиточных минимума для всех работающих граждан. По сведениям издания, ставка НДФЛ, согласно одному из вариантов, может вырасти с 13 до 16%. Из-за реформы регионы, в бюджет которых зачисляется НДФЛ, могут потерять от 1 до 1,5 трлн рублей.

Источники газеты утверждали, что совещания по реформе НДФЛ проходили у руководителя администрации президента Антона Вайно. Отмечалось, что на эту же тему проводились консультации в правительстве. По словам одного из чиновников, «обсуждаются различные варианты».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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