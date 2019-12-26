Власти задумались об отмене НДФЛ для бедных и повышении – для остальных

Российские власти серьезно обсуждают возможность отмены налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих, а также введение вычета из НДФЛ в размере до полутора прожиточных минимума для всех работающих граждан. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на трех неназванных федеральных чиновников и экс-чиновника финансово-экономического блока. По сведениям издания, ставка НДФЛ, согласно одному из вариантов, может вырасти с 13 до 16%. Из-за реформы регионы, в бюджет которых зачисляется НДФЛ, могут потерять от 1 до 1,5 трлн рублей.

Источники газеты уверяют, что совещания по реформе НДФЛ проходили у руководителя администрации президента Антона Вайно, в кабмине были консультации по этому вопросу. По утверждению одного из чиновников, обсуждаются различные варианты.

Речь может идти не только об отмене НДФЛ для малоимущих с доходами около 10 тысяч рублей, но и введении вычета в 1,5 прожиточного минимума для всех, рассказал один из собеседников издания. При этом, ставка НДФЛ может взлететь с 13% до 16%, отметил источник. Регионам изменения обойдутся в 1-1,5 трлн рублей, указали два источника издания. Как отметил другой чиновник, ставку налога следует повышать как минимум вдвое, чтобы полностью избежать выпадения доходов региональной казны.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил «Ведомостям», что совещаний на эту тему не было. «Пока нет ни позиции, ни решений», – подчеркнул пресс-атташе Кремля.

Представители главы правительства Дмитрия Медведева и Минэкономразвития эту тему не комментируют, а представитель Минфина не ответил на запрос. Три неназванных губернатора сообщили изданию, что с регионами данный вопрос подробно еще не обсуждали. Однако, по словам одного из них, свое мнение по идее он федеральным властям уже представил, об отношении к этой теме у двух других глав регионов федералы пока не интересовались.

Отмена НДФЛ для малоимущих может затронуть около 13% населения страны. Минимальную зарплату (МРОТ, чуть более 11 тыс. рублей) получают до 5 млн человек. По данным источников, цель реформы – сокращение бедности бедность по поручению президента РФ (к 2024 году она должна уменьшиться вдвое) и увеличение спроса в экономике.

Впрочем, опрошенные изданием экономисты считают, что отмена НДФЛ вряд ли поможет решить проблему бедности. По мнению Александры Суслиной из Экономической экспертной группы (ЭЭГ), богатые эту льготу не заметят, а малоимущие – так и останутся в бедности. По ее мнению, реформа только создаст видимость того, что власть борется с бедностью. Директор Научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров в свою очередь отметил, что эта мера позволит сократить бедность лишь на 0,2-0,3%. Эксперт полагает, что лучшая помощь бедным – адресная поддержка.

Отмена налога на доходы для малоимущих обсуждается с осени. С этой идеей в сентябре выступил глава ВТБ Андрей Костин. Предложение поддержали глава Минэкономики Максим Орешкин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По мнению руководителя МЭР, подобная мера позитивно отразится на экономике. Матвиенко говорила, что нужно освободить от НДФЛ тех, кто получает зарплату на уровне МРОТ. В Кремле пока нет позиции по этому вопросу, заявил 24 декабря Дмитрий Песков. Премьер Дмитрий Медведев отмечал, что в случае введения льготы часть граждан могут посчитать себя «незаслуженно обойденными» и предложил самым тщательным образом изучить эту «очень чувствительную тему».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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