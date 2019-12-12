Главное – «стабильность»: «Единая Россия» в Госдуме снова отказалась повысить налоги для богатых

Фракция парламентского большинства в Госдуме отвергла сразу два законопроекта думской оппозиции о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Как передает корреспондент РИА «Новый День», одними из основных аргументов представителей «Единой России» стала необходимость сохранения стабильности, а также возможные сложности для ФНС в администрировании многоступенчатого налога. Возражения о том, что стабильности уже нет, а российские налоговики ничуть не хуже европейских, партия власти не услышала.

Законопроекты о прогрессивной налоговой шкале внесли парламентарии от КПРФ и «Справедливой России». «Эсеры» предложили установить для граждан, получающих годовой доход в 24 млн рублей и более, ставки НДФЛ в 18%. Коммунисты во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым решили, что лучше будет установить пониженную ставку НДФЛ 5% для тех, кто в год зарабатывает меньше 100 тысяч рублей, и от 15 до 20% для тех, чьи доходы превышают три млн рублей в год.

Профильные комитеты Госдумы не поддержали ни одну инициативу, заявив, что ФНС будет испытывать сложности в администрировании налога, сборы понизятся, а бизнес опять уйдет в тень.

В ответ депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев напомнил, что 90-е годы остались далеко позади, и ФНС значительно усилилась с тех пор – теперь у службы есть собственные современные здания, кабинеты, оснащенные необходимой техникой, и множество консультантов. «Не надо за них так переживать», – попросил он «единороссов». «Почему во всех странах «Двадцатки» прогрессивная шкала, и ни в одной страданий по этому поводу нет?» – отметил парламентарий, указав коллегам из «Единой России», что они недавно отклонили отмену транспортного налога, объяснив это отсутствием средств на его замещение в бюджетах. «А тут вам предлагают больше миллиарда рублей, и вы говорите – не надо», – удивился депутат.

«Прогрессивная шкала в нашей стране себя не оправдала», – авторитетно заявил «единоросс» Ильдар Бикбаев. По его словам, прогрессивная шкала НДФЛ приведет к уходы инвесторов из России. «Со мной в поезде ехал француз, он много лет работает в России. И хотя у них в стране прогрессивная шкала, он говорит, что в России выгоднее работать и жить при примерно той же заработной плате, – рассказал Бикбаев, не назвав при этом ни имени француза, ни компании, в которой тот работает. – У нас за последний отчетный период число приехавших сюда иностранных граждан увеличилось на 26%. Вот вам пример эффективности прогрессивной шкалы «Двадцатки».

Это выступление спровоцировало каверзный вопрос от КПРФ. «Как вы собираетесь бороться с бедностью в стране, если рост доходов населения с 2001 по 2012 год составил всего 6%, а последние 6 лет они падают, а у богатых граждан рост составил 35%?» – поинтересовалась депутат Вера Ганзя.

В ответ Бикбаев заявил, что «наш принцип – не бороться с богатыми, а поддерживать бедных», однако его тут же поймал на слове депутат от «Справедливой России» Олег Шеин, который объяснил реакцию думского большинства тем, что «своя рубашка ближе к телу». Парламентарий напомнил «единороссам» их рассказы про передовое российское социальное законодательство – при котором, как выяснилось, на пенсии идет всего 4% от ВВП, а в странах Европы в два раза больше – 8%. «Мы не та страна, чтобы люди других государств могли брать Россию сегодня в качестве примера того, как люди должны жить», – констатировал Шеин. Комментируя аргумент о том, что состоятельные граждане при введении прогрессивного НДФЛ убегут из России, депутат поинтересовался, о ком именно говорят «единороссы». «В Турции не убежали, в Марокко не убежали, а у нас убегут? И кто убежит? Депутаты Госдумы? Так нас это не коснется, хотя я бы ввел и для депутатов. Сечин убежит? Руководство Роснефти? Газпрома? Это же не дивиденды, это налог на зарплату топ-менеджмента и всей верхушки», – обратил внимание он.

В ходе дискуссии депутат от «ЕР» Надежда Максимова со своей стороны напомнила, сколько раз корректировался Налоговый кодекс, и заявила, что до «нулевых» при прогрессивной шкале собираемость налогов составляла не более 50%. При введении плоской шкалы администрирование для ФНС упростилось, собираемость выросла, а бизнес стал выходить из тени. «Налоги стали уплачивать, вот в чем вся фишка», – подчеркнула парламентарий, отметив, что «шкала не такая уж и плоская», а под прогрессивную шкалу, предложенную оппозицией, подпадет средний класс, который только начал формироваться, работники Крайнего Севера, малый и средний бизнес. «Сейчас принимать эти законопроекты нецелесообразно, – заключила она. – Выстроенная сегодня система проста, прозрачна и понятна главное налоговикам, у нас собираемость 99%. Возврат к прогрессивной шкале преждевременен, фракция «Единая Россия» голосовать за это не будет».

«Россия – лидер по разрыву доходов между бедными и богатыми, – продолжала убеждать оппонентов депутат Ганзя. – Это цифры из экспертных сообществ, и ни одно не говорит, что этот разрыв уменьшается. Он только растет». Парламентарий отметила, что сегодня в России 1% населения владеет 71% национального достояния страны. «Мы семимильными шагами идем к огромному потрясению, – предсказала парламентарий. – Руководитель «Роснефти» получает доход в 4,9 – почти 5 млн долларов! А теперь посмотрим любого сельского труженика, у которого зарплата 11 280 рублей в месяц. Это же невероятный разрыв! Мои дорогие, разрыв больше 17 раз – это революция! Вы чего хотите?»

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Валерий Гартунг, в свою очередь, пояснил, что и «единороссы», и оппозиция говорят, что выступают за снижение налоговой нагрузки на граждан. «Только мы о разных гражданах говорим, – констатировал он. – Вы освобождаете от налогов владельцев яхт, самолетов, оффшоры для них создаете, а для самых бедных принимать законы не готовы».

Гартунг подчеркнул, что законопроект «Справедливой России» затронет лишь 20 тысяч человек – столько в России граждан, получающих больше 24 млн рублей в год. «Подавляющее большинство – это топ-менеджеры госкомпаний, – обратил внимание депутат. – Ну куда они убегут? А если и убегут, то слава богу».

«Нам говорят, что в 90-е годы прогрессивный НДФЛ не оправдал себя. Оправдал, только в 90-е годы законы у нас не работали, и коррупция была 150%, и налоговая инспекция вместо того, чтобы собирать налоги, собирала взятки, поэтому крупный бизнес и не платил ничего, – заявил со своей стороны депутат от КПРФ Николай Арефьев. – А потом сделали плоскую шкалу, и сборы повысились – но это же за счет 1%, который добавили всем! А олигархи как не платили, так и не платят».

Что касается аргумента об уходе олигархов в тень при росте подоходного налога, то его парламентарий счел несостоятельным, поскольку сейчас за всеми налогоплательщиками установлен «такой контроль, что никуда не денешься», и задействованы в нем полиция, ФНС, нацгвардия, судебные приставы и коллекторы. «Выжимают все, отнимают квартиры за долги, контроль тотальный, – подчеркнул Арефьев. – А почему за 20 тысяч олигархов проследить никак нельзя, и они уйдут в тень? Это значит, не хотите вы с них брать налоги. Нельзя эту священную корову олигархическую трогать».

«Говорят, надо стабильность иметь, – обратил внимание Арефьев на основное возражение «единороссов». – Но ОДН на народ навесили, капремонт, патенты, с кадастровой стоимости налоги, НДС повысили – это мы так говорим о стабильности? Для кого она существует? Олигархам стабильно понижаются доходы, а бедным навешиваются все новые и новые, пока они не восстанут. И они восстанут. Потому что жить в таком государстве, где с тебя спускают последнюю шкуру, невозможно».

«Единороссы» были непробиваемы. «Давайте не будем ничего менять, так как населению нет смысла скрывать сегодня доходы», – заявил Бикбаев.

Путем рейтингового голосования парламентарии определили, что большей поддержкой из двух законопроектов пользуется инициатива КПРФ. Однако при итоговом голосовании его поддержало всего 104 депутата.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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