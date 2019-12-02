«Пропасть растет»: бюджетный комитет Госдумы отказался поддержать повышение налога для богатых

Бюджетный комитет Госдумы и правительство РФ защитили интересы 20 тысяч самых богатых жителей страны, отказавшись вводить прогрессивную шкалу налогообложения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в предложении «эсеров» увеличить налог на доходы для состоятельных россиян представители парламентского большинства нашли только политические цели, несмотря на доводы депутата от «СР» Олега Нилова, который, в том числе, обратил внимание, что рост собираемости налогов последние 10 лет достигается только за счет инфляции.

Суть законопроекта, предложенного фракцией «Справедливая Россия» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым в том, чтобы поднять на 5% налог на доходы физических лиц для тех, чей годовой заработок превышает 24 млн рублей. «Главная цель – снижение социальной напряженности в стране, где колоссальное количество бедных и нищих, причем работающих и пенсионеров, – заявил Нилов. – И такое же колоссальное количество, причем растущее, сверхбогатых миллиардеров из списка «Форбс». И эта пропасть только растет».

Как подчеркнул депутат, «этот законопроект – введения прогрессивной шкалы – от нас требуют порядка 95% граждан нашей страны». При этом он обратил внимание, что в России по официальным данным проживает порядка 20 тысяч человек – именно столько в налоговой службе декларируют годовой доход в 24 млн рублей и больше. «Это позор нашей налоговой! – отреагировал депутат от «ЕР» Геннадий Кулик, очевидно, имея в виду, что состоятельных граждан в стране должно быть больше. – Что это такое – 20 тысяч?»

Нилов также парировал основной аргумент своих оппонентов о том, что при введении плоской шкалы повысилась собираемость налогов. «Если мы будем экспериментировать даже с лайтовым законопроектом – а он супер-лайт – то мы стабильность эту нарушим. Уважаемые коллеги, по нашим оценкам сбор повышается в основном из-за инфляции, – заявил Нилов. – А не из-за того, что у нас 10 лет НДФЛ в 13%».

Тем не менее, аргументы Нилова вызвали вопросы у членов бюджетного комитета Госдумы. «До 2008 года действительно собираемость росла из-за того, что многие вышли из тени, – признал Нилов, и тут же раздал депутатам документы с графиками. – Но если с 2008 года собираемость пересчитать на уровень инфляции – она не увеличивается. Растет за счет инфляции, которая с 2008 года прогрессирует сами знаете какими темпами. Никакого роста собираемости налогов не происходит. Это не моя оценка, это оценка экспертов».

Парламентарий отметил, что авторы законопроекта готовы к диалогу и согласны даже на проведение эксперимента на территории городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. «Но самое главное – мы хотим, чтобы этот лед, господа, тронулся», – подытожил Нилов свое выступление.

В ответ депутат от «ЕР» Ильдар Бикбаев заявил, что лед и так уже тронулся – «когда мы вместе подняли НДС, но льготную ставку сохранили, и дифференциация все-таки есть».

«Я бы сказал, что он просто треснул от НДС, причем треснул подо всеми, – отозвался Нилов. – И тут нам бы надо подумать – может быть, не стоит весь лед крошить подо всеми предпринимателями, а нужно выделять сверхбогатых? Бизнес должен быть социально ответственным».

«Народ очень негативно отнесется к повышению налоговой нагрузки», – продолжал гнуть свою линию Бикбаев. «Какой народ? – осведомился Нилов под хохот в зале. – Двадцать тысяч человек? Давайте этот народ назовем поименно, и пусть они выскажутся».

Однако депутаты отказались считать сверхбогатыми людей с доходом в 24 и более млн рублей в год, оценив их как представителей среднего бизнеса, который «точно уйдет в тень, мы уже это проходили».

«Средний класс с доходами в два млн рублей в месяц? – изумился Нилов. – Слава богу, если бы это у нас был средний класс! Коллеги, не хотите платить 18% – развивайте свой бизнес, новые места обустраивайте, и вы не попадаете».

Однако введение прогрессивной налоговой шкалы отказалось поддержать и правительство. «Ну пополнят немного бюджеты Москвы и Санкт-Петербурга, а больше никаких иных целей кроме политических не усматривается», – заявил представитель кабинета министров.

«Мы же все прекрасно знаем эти 20 тысяч человек почти пофамильно, – поддержала Нилова депутат от КПРФ Вера Ганзя. – Как могут возникнуть сложности в администрировании этого налога? Другое дело, если правительство защищает сегодня самых обеспеченных людей страны, причем в ущерб интересам самых обездоленных».

«Я не говорил, что будет сложно администрировать – отбивался представитель правительства. – Но с учетом того, что в обосновании нет оценок дополнительных доходов и их распределения по субъектам, администрирование станет сложнее, чем сейчас при плоской ставке».

В итоге большинством голосов комитет Госдумы по бюджету отказался подержать законопроект «эсеров» по введению прогрессивной налоговой шкалы. Между тем, как отметил Нилов, эту инициативу в разных конфигурациях фракция вносит уже второй десяток раз. Учитывая негативные отзывы правительства и бюджетного комитета, очевидно, что документ, внесенный еще в феврале прошлого года, почти не имеет шансов пройти даже первое чтение в Госдуме.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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