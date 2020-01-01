Центробанк начал брать комиссию за переводы через Систему быстрых платежей

С 1 января ЦБ РФ начал брать комиссию с банков за использование Системы быстрых платежей. Сбор будет сниматься как с банка-отправителя, так и с банка-получателя.

Размер комиссии зависит от суммы перевода, но не может превышать трех рублей. В Центробанке обещали внимательно следить за действиями банков и случае необходимости ограничить верхний предел размера комиссий.

Напомним, в Системе быстрых платежей работают 30 кредитных организаций, в том числе 10 крупнейших российских банков. В 2019 году граждане совершили через эту систему операций на сумму 55 млрд рублей.

Тем временем, Сбербанк подключится к СБП только в середине января. За то, что банк не успел внедрить систему вовремя, регулятор оштрафовал его на 1 млн рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.12.19

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