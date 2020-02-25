Комиссию за переводы в Системе быстрых платежей отменили

Центробанк принял решение обнулить тарифы для банков за обслуживание в Системе быстрых платежей (СБП). Это позволит кредитным организациям предоставлять услуги перевода без комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Система быстрых платежей начала свою работу год назад. До 2020 года действовал льготный период, во время которого ЦБ не брал с банков деньги за проведение операций в СБП. Однако с нового года он закончился. Теперь Банк России возобновил эту практику с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2022 года.

«Банк России продолжит мониторинг комиссий банков для клиентов в СБП. В случае, если они будут завышаться и ограничивать возможности беспрепятственного перевода средств для граждан, Банк России воспользуется своим правом и установит верхний предел таких комиссий», – говорится в пресс-релизе.

Кроме того, тарифы с предельными ставками комиссий и межбанковских вознаграждений будут действовать по переводам в пользу юрлиц за товары и услуги также и на платежи в пользу индивидуальных предпринимателей. Также Центробанк установил тарифы за переводы денег от юридических лиц в пользу физических лиц.

В Системе быстрых платежей работают 30 кредитных организаций, в том числе 10 крупнейших российских банков. В 2019 году граждане совершили через эту систему операций на сумму 55 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 25.02.20

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